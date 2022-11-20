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Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 1Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 2Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 3Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 4Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 5Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 6Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша - фото 7

Стул КЛОД, коричневый, искусственная замша

Артикул: CH-050-104
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито искусственной замшей Kiprus. Плотность - 340 г/кв.м. Тест на истирание - 30 тыс. циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки15 кг

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