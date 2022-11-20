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Кресло Enzo, зеленый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Enzo, зеленый

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья440 мм

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