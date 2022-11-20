Характеристики товара
Описание
Кресло Enzo, зеленый
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья440 мм
Кресло Enzo, зеленый
Кресло Enzo, серо-розовый
Кресло Alonzo, серое
Кресло Renato, темно-серое
Кресло Donato, светло-голубое
Стул Marco, коричневый
Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех
Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Стул Мила Диамант, флок Emmanuelle Mint, cтаринный орех
Стул Fendi, рогожка Melange 612, венге
Стул Safir, гобелен Бессарабия, светлый орех
Стул Тони лайт, велюр зеленый Velutto 20, ножки металл
Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге
Коленный стул со спинкой
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками