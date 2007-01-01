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Настоящее фото товара Стул Кохен, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кохен, коричневый, черный
5 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Кохен, коричневый, черный

Артикул: CH-073-327
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная геометрия, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Трендовая форма по-новому интерпретирует культовые образы. Дизайнеры вдохновились эстетикой легендарного стула-«муравья». Но сделали его более комфортным и эргономичным. Лирический эффект создают тонкие, но прочные металлические ножки, ритмичные детали верхней части.

Закругленное сиденье из мягкой экокожи декорировано строчкой и чуть спускается вниз. Что обеспечивает удобство даже при длительном сидении. Рама из металла поддерживает гнутую деревянную спинку, позволяет чувствовать себя непринужденно и уверенно. Вневременная архитектура универсальна. Стул Кохен хорошо работает в разных локациях. Элегантно смотрится как за обеденным, так и за рабочим столом. Можно использовать для оформления кафе, ресторанов, студий, бизнес-локаций.

Материал обивки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева в шпоне дуба черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки715 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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