Характеристики товара
Описание
Стильная геометрия, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Трендовая форма по-новому интерпретирует культовые образы. Дизайнеры вдохновились эстетикой легендарного стула-«муравья». Но сделали его более комфортным и эргономичным. Лирический эффект создают тонкие, но прочные металлические ножки, ритмичные детали верхней части.
Закругленное сиденье из мягкой экокожи декорировано строчкой и чуть спускается вниз. Что обеспечивает удобство даже при длительном сидении. Рама из металла поддерживает гнутую деревянную спинку, позволяет чувствовать себя непринужденно и уверенно. Вневременная архитектура универсальна. Стул Кохен хорошо работает в разных локациях. Элегантно смотрится как за обеденным, так и за рабочим столом. Можно использовать для оформления кафе, ресторанов, студий, бизнес-локаций.
Материал обивки - экокожа, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева в шпоне дуба черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина510 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки715 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет