Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Scruple, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Scruple, серый
10 оценок
89 290
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Scruple, серый - фото 1Стул поворотный Scruple, серый - фото 2Стул поворотный Scruple, серый - фото 3

Стул поворотный Scruple, серый

Артикул: CH-082-739
10 оценок
Основные характеристики
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 72см х 19кг, 0,213 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, голубой

50
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ зеленый

100
В наличии 293 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt серый велюр

26
В наличии 92 шт.
Фотография товара Мягкий стул Кора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Кора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Мягкий стул Кора

90
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49022
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр красный

94
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас

7
В наличии 11 шт.В пути 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, бежевый

10
Настоящее фото товара Стул Lima, экокожа black, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, экокожа black

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от21 5909
23 490 ₽Оптовая цена

Стеллаж 38

50
Фотография товара Диван-кровать Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена

Диван-кровать Прайд

15
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня

37
Фотография товара Токио Диван тканевый прямой мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Токио Диван тканевый прямой мятный

37
Фотография товара Стул Одди, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр синий

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Кентау Угловой вельвет зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кентау Угловой вельвет зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Кентау Угловой вельвет зеленый

64
Фотография товара Стул Елена, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Елена, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Елена, бежевый

10
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Распродажа
Фотография товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от88 99024
116 990 ₽Оптовая цена

Стол Селин 180-260*90 керамика темная

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /фиолетовый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Abriola, черный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Abriola, черный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69039
22 090 ₽Оптовая цена

Стул Abriola, черный, бронза

8
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас

6
В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Блейз букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стул Блейз букле белый

26
В наличии 80 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Albany, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Albany, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Albany, коричневый

15
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 16 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 16 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 16 данс / черный

12
В наличии 3 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Poly, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Стул кухонный Poly, поворотный, серый, черный

9
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Cone, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул кухонный Cone, темно-бежевый, черный

6

Товар в корзине

Стул поворотный Scruple, серый
Стул поворотный Scruple, серый
89 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от21 5909
23 490 ₽Оптовая цена

Стеллаж 38

50
Фотография товара Диван-кровать Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена

Диван-кровать Прайд

15
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня

37
Фотография товара Токио Диван тканевый прямой мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Токио Диван тканевый прямой мятный

37

Акции для вас

Новость от 17.10.2018 Стулья на металлоконструкции со скидкой 10%
Стулья на металлоконструкции со скидкой 10%

С 17 по 23 октября скидка 10% на все стулья на металлоконструкции

Новость от 30.01.2023 Товары из видеообзора. Диван Kennewick
Товары из видеообзора. Диван Kennewick

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2022 Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам
Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам

Перейдите, чтобы узнать подробности