Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венеер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венеер, белый
6 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Венеер, белый - фото 1Стул Венеер, белый - фото 2

Стул Венеер, белый

Артикул: CH-088-239
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель стула изготавливается из массива бука. Выпускается в четырех вариантах – с жестким сиденьем, мягким, а так же с резными элементами на спинке и ножках. Отличительной чертой этого стула является необычная форма спинки, являющаяся продолжением задних ножек. Это очень устойчивый стул, строгий и лаконичный дизайн которого отлично вписывается в дизайн кухни, столовой или конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

60
Фотография товара Стул с подлокотниками Morgan, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Morgan, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Morgan, коричневая экокожа

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Миллер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миллер 2, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Миллер 2

5
Фотография товара Стул Рич, Орех/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Серый

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Гобел, каркас черный, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Гобел, каркас черный, экокожа, коричневый

12
Настоящее фото товара Стул кухонный Shift, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул кухонный Shift, бежевый, черный

5
В пути 69 шт.
Настоящее фото товара Обеденный стул Вена, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Обеденный стул Вена

9
Фотография товара Стул Милт, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милт, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Милт, кремовый

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Малли, зеленый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, зеленый, черные ножки

6
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный

12
В наличии 4 шт.
Новинка
Фотография товара Диван Каст Люкс, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каст Люкс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Каст Люкс, бирюзовый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый

7
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 4904
50 000 ₽Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр зелёный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол туалетный «Арбон» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол туалетный «Арбон», произведённого компанией ChiedoCover
90 390
Оптовая цена

Стол туалетный «Арбон»

40
Фотография товара Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
75 390

Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый

5
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89051
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик черный

26
В наличии 285 шт.
Фотография товара Диван для кухни Стронго 168, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Стронго 168, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Диван для кухни Стронго 168, оранжевый

10

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный

10
Фотография товара Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото

5
В наличии 46 шт.В пути 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей

26
В пути 28 шт.
Фотография товара Стул Зумба, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Зумба, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Зумба, голубой

15
Распродажа
Фотография товара Стул Твигги экокожа зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твигги экокожа зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 6904
16 190 ₽

Стул Твигги экокожа зеленый

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Harmony, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул кухонный Harmony, черный

14
В пути 1400 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Cleavage, темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Стул барный Cleavage, темно-зелёный

14
Фотография товара Стул Тилл, голубой, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, голубой, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Тилл, голубой, хром

12
В наличии 1 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Энамель 32 Р, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Энамель 32 Р, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Энамель 32 Р, бежевый

9
Новинка
Настоящее фото товара Стул Креик, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стул Креик, темно-коричневый

7

Товар в корзине

Стул Венеер, белый
Стул Венеер, белый
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный

12
В наличии 4 шт.
Новинка
Фотография товара Диван Каст Люкс, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каст Люкс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Каст Люкс, бирюзовый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Диван для кухни Стронго 168, светло-коричневый

7

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности