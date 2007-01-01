Характеристики товара
Описание
Модель стула изготавливается из массива бука. Выпускается в четырех вариантах – с жестким сиденьем, мягким, а так же с резными элементами на спинке и ножках. Отличительной чертой этого стула является необычная форма спинки, являющаяся продолжением задних ножек. Это очень устойчивый стул, строгий и лаконичный дизайн которого отлично вписывается в дизайн кухни, столовой или конференц-залов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Цветбелый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет