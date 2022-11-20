Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина495 мм
- Глубина535 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Чехол 45
Чехол 65
Чехол 18
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Чехол 46 из плотного спандекса
Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди