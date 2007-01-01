Товар в корзине. Перейти
Стул Стэп, береза/ белый - фото 1Стул Стэп, береза/ белый - фото 2Стул Стэп, береза/ белый - фото 3Стул Стэп, береза/ белый - фото 4Стул Стэп, береза/ белый - фото 5Стул Стэп, береза/ белый - фото 6Стул Стэп, береза/ белый - фото 7Стул Стэп, береза/ белый - фото 8

Стул Стэп, береза/ белый

Артикул: CH-020-974
41 оценка
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Стэп, береза/ темный орех
Фотография товара Стул Стэп, береза/ темный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический французский стул из массива березы с сиденьем из натурального ротанга. Поставляется в стэках (обернуты вспененным полиэтиленом с прокладкой картоном). Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Она прослужит Вам долгие годы, не требуя специального ухода. Стул изготовлен из 100% натуральных материалов и украсит интерьер с любым стилевым решением.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки4 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела банкетные стулья

Товар в корзине

Стул Стэп, береза/ белый
Стул Стэп, береза/ белый
от 16 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности