Характеристики товара
Описание
Классический французский стул из массива березы с сиденьем из натурального ротанга. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Она прослужит Вам долгие годы, не требуя специального ухода. Стул изготовлен из 100% натуральных материалов и украсит интерьер с любым стилевым решением.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина535 мм
- Высота870 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки4 кг