Стул Кьявари Белый, деревянный

Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветбелый
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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