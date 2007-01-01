Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья460 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый
Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа
Стул Сиолим сливовый / кремовый / черный глянец
Стул Como бежевый, букле, черный каркас