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Стул Marc M2 L2

Артикул: CH-074-848
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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