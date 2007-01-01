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Настоящее фото товара Стул Monstera, пластик зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Monstera, пластик зеленый
26 оценок
7 99021
9 990 ₽
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Стул Monstera, пластик зеленый - фото 1Стул Monstera, пластик зеленый - фото 2Стул Monstera, пластик зеленый - фото 3
Распродажа

Стул Monstera, пластик зеленый

Артикул: CH-051-982
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Monstera зеленый с декорированной спинкой ножки пластик

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья365 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.2 кг
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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