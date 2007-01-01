Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Monstera зеленый с декорированной спинкой ножки пластик
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина550 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья365 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Цветзеленый
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Вес упаковки28.2 кг
- Объём упаковки0.48 м3
- Габариты упаковки для логистики850
- Изделия стопируютсяДа