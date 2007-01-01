Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Denever beige / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Denever beige / black
6 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 1Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 2Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 3Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 4Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 5Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 6Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 7Стул на металлокаркасе Denever beige / black - фото 8

Стул на металлокаркасе Denever beige / black

Артикул: CH-081-608
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - лен; Материал обивки - лен; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - бежевый; Ширина - 58; Глубина - 61; Высота - 83; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.45 кг
  • Материал сиденьялен
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, зеленый

42
Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли зеленый

40
Фотография товара Мягкий стул Моди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Моди, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Мягкий стул Моди

95
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стул Bruno светло-серый, искусственный мех

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Ruse, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse

14
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, бежевый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, серый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул прозрачный Zebra Antishock, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул прозрачный Zebra Antishock, хром

106
Фотография товара Диван Noook 1, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Noook 1, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от243 090
Оптовая цена

Диван Noook 1, серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk серый, золото

11
Фотография товара Диван hares velvet, coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coffee

94
Фотография товара Стул Лориен, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лориен, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Стул Лориен, венге/ бежевый

38
Фотография товара Диван Дэймос, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр синий

10
Распродажа
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, произведённого компанией ChiedoCover
от15 5907
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло прозрачное Vanity

40
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Kennewick, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Kennewick, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 90020
49 790 ₽

Диван Kennewick, зеленый

32
Фотография товара Стул Керолайн, графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Керолайн, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Керолайн, графитовый

5
Настоящее фото товара Диван кровать Каталония, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Диван кровать Каталония

87

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик желтый

26
В наличии 160 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ, произведённого компанией ChiedoCover
5 89028
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ

6
Распродажа
Фотография товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005

12
Распродажа
Фотография товара Стул металлический Tolix, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39015
7 490 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Sevyn, букле охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sevyn, букле охра, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Sevyn, букле охра

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Блейз велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Блейз велюр молочный

26
В наличии 100 шт.В пути 72 шт.
Фотография товара Стул Marc L4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc L4, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул Marc L4

7
Фотография товара Стул Antario, букле, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Antario, букле, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул Antario, букле, зелёный

6
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор

8
В наличии 90 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Bren, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Bren, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул обеденный Bren, мокка

11
В наличии 59 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Denever beige / black
Стул на металлокаркасе Denever beige / black
10 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул прозрачный Zebra Antishock, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул прозрачный Zebra Antishock, хром

106
Фотография товара Диван Noook 1, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Noook 1, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от243 090
Оптовая цена

Диван Noook 1, серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk серый, золото

11
Фотография товара Диван hares velvet, coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coffee

94

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности