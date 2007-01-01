Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 60; Глубина - 53; Высота - 83; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина530 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет