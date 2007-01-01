Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный
9 оценок
6 790
Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 8Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный - фото 9

Стул на металлокаркасе Моншау крутящийся velutto 46 / черный

Артикул: CH-081-682
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 60; Глубина - 53; Высота - 83; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

