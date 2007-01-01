Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный
8 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный

Артикул: CH-081-614
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе «Моншау»: Надежность и премиальный комфорт Стул «Моншау» — это идеальное сочетание прочной инженерной мысли и тактильного удовольствия. Его основа — надежный каркас из толстостенного металла, а изюминка — роскошный велюр с уникальной матовой текстурой. Этот стул создан для тех, кто ценит долговечность, комфорт и сдержанную эстетику. Ключевые преимущества: ✔ Высокая прочность: Максимальная нагрузка до 140 кг. ✔ Устойчивая конструкция: Прочный каркас из металла толщиной 1,2 мм с износостойким порошковым покрытием. ✔ Премиальная обивочная ткань: Гладкий велюр с эффектом матовой текстуры повышенной плотности (310 г/м²). ✔ Исключительная износостойкость: 30 000 циклов по тесту Мартиндейла (высокий класс истираемости). ✔ Практичность и комфорт: Ткань обладает «эффектом пальчиков» (устраняет следы от прикосновений), дышит и на 100% состоит из полиэстера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекконусные, крутящаяся основа
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик черный

26
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тибо темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59016
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Тибо темно-синий

45
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

26
В наличии 1 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный

11
В наличии 41 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Lois, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, серо-бежевый

9
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, бежевый

10
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый

15
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа brown, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа brown

9
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа

13

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Туран, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Туран, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Диван Туран, велюр

12
Фотография товара Стул Мирэлла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла

40
Фотография товара Диван Semeon, зелено-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Semeon, зелено-белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 390
Оптовая цена

Диван Semeon, зелено-белый

57
Фотография товара Стул Адольфо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адольфо, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена

Стул Адольфо

45
Фотография товара Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый

84
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Фотография товара Диван Дэймос, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр розовый

13
Фотография товара Стул пластиковый, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, красный

37
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, орех grey

81

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 090 ₽

Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа

67
Фотография товара Стул Дженна, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, натур, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, натур

7
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /персиковый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от28 7906
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Партон, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Партон, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Партон, желтый

10
Фотография товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл

15
Фотография товара Стул Peki серый, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peki серый, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Стул Peki серый, пудровый

13
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 2 / черный

7
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 11 данс / черный
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Туран, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Туран, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Диван Туран, велюр

12
Фотография товара Стул Мирэлла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла

40
Фотография товара Диван Semeon, зелено-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Semeon, зелено-белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 390
Оптовая цена

Диван Semeon, зелено-белый

57

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности