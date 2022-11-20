Диван Leone, серо-коричневый
102090 ₽
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Диван Leone. Минималистический дизайн, закругленная спинка призывают отдохнуть. Для интерьера, который походит на вас, решитесь на сочетание стилей : сочетайте с классическим и современным столом, скамья Leone подходит для любого стиля.
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Ножки из стали с латунным покрытием, обработанным щеткой.
• Подвеска сиденья на пружинах, а спинки - с эластичными перекрещенными ремнями
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д153 x В61 x Г84 см
Вес - 41,2 кг