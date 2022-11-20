Фотография Диван Leone, серо-коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Leone, серо-коричневый

4.3
Оптовая цена
102 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван Leone, серо-коричневый
Диван Leone, серо-коричневый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван Leone, серо-коричневый

4.3
102090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый
Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый
Следующий Диван Leone, коричневый
Диван Leone, коричневый

Характеристики товара

Описание

Диван Leone. Минималистический дизайн, закругленная спинка призывают отдохнуть. Для интерьера, который походит на вас, решитесь на сочетание стилей : сочетайте с классическим и современным столом, скамья Leone подходит для любого стиля.

• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Ножки из стали с латунным покрытием, обработанным щеткой.
• Подвеска сиденья на пружинах, а спинки - с эластичными перекрещенными ремнями

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д153 x В61 x Г84 см
Вес - 41,2 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1520 мм
  • Глубина860 мм
  • Цветсерый
  • Высота800 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Дорожка для стола
Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Тоскана
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
9 070 ₽9 712 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект мебели для кафе Наполеон
Настоящее фото товара Диван современный Прага, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван современный Прага, коричневый
Настоящее фото товара Диван Барон, красный, произведённого компанией ChiedoCover
33 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Барон, красный
Настоящее фото товара Диван Люксор, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Люксор
Настоящее фото товара Диван Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
18 790 ₽
Оптовая цена
5
Диван Денвер
Настоящее фото товара Диван Барон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
33 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Барон, зеленый
Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Matrix

Другие товары из раздела диваны для кафе оптом

Настоящее фото товара Диван Leone, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Leone, синий
Настоящее фото товара Диван Leone, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
102 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Leone, зеленый
Настоящее фото товара Диван столовый Jimi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
55 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван столовый Jimi, серый
Настоящее фото товара Диван Бран, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Бран, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Бран, синий-зеленый
Настоящее фото товара Диван Бран, узор синий / желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Бран, узор синий / желтый
Настоящее фото товара Диван Бран, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Бран, охра
Настоящее фото товара Диван Бран, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
5
Диван Бран, табачный
Настоящее фото товара Диван Бран, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бран, серо-зеленый
Настоящее фото товара Диван Бран, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
92 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Бран, изумрудный