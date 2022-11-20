Фотография Стол Вижен, раздвижной от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Вижен, раздвижной

4.1
Оптовая цена
15 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Вижен, раздвижной
Стол Вижен, раздвижной
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Стол Вижен, раздвижной

4.1
15990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП/Пластик
  • Материал каркасаAGT-плита/ЛДСП/металлокаркас
  • Цветбелый
  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400/1800 мм

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