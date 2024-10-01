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Стул складной Logan

Артикул: CH-066-340
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул складной Logan из вяза привлекает внимание красивым внешним видом и лаконичной конструкцией. Актуальная комбинация ротанга, ткани и древесины станет выразительным элементом в любом интерьере. Функциональная модель не имеет подлокотников, поэтому впишется даже в небольшую локацию. Складные стулья при необходимости легко складываются, переносятся, убираются. Что позволят не загромождать площадь и быстро трансформировать пространство.Вяз не боится вредителей, прочный и экологичный. Поэтому мебель из него без опасений можно использовать в детских. Практичный стул украсит кухню, столовую, лаундж-зону, балкон, мастерскую, творческую студию. Подходит для создания композиций с изделиями из ротанга, бамбука и других натуральных материалов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьялен
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.11 м3

Отзывы

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