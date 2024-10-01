Характеристики товара
Описание
Стул складной Logan из вяза привлекает внимание красивым внешним видом и лаконичной конструкцией. Актуальная комбинация ротанга, ткани и древесины станет выразительным элементом в любом интерьере. Функциональная модель не имеет подлокотников, поэтому впишется даже в небольшую локацию. Складные стулья при необходимости легко складываются, переносятся, убираются. Что позволят не загромождать площадь и быстро трансформировать пространство.Вяз не боится вредителей, прочный и экологичный. Поэтому мебель из него без опасений можно использовать в детских. Практичный стул украсит кухню, столовую, лаундж-зону, балкон, мастерскую, творческую студию. Подходит для создания композиций с изделиями из ротанга, бамбука и других натуральных материалов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьялен
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Объём упаковки0.11 м3