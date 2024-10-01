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Стул Poltrona

Артикул: CH-066-345
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Poltrona — переосмысленная классика. Образ навевает воспоминания о традиционном венском стуле. Характерные черты: изящные, но устойчивые ножки из вяза, плавные линии, гнутые детали, сиденье и спинка из ротанга. Универсальная модель, которую вы можете использовать на кухне, в спальне, гостиной, рабочей или бьюти-зоне.Poltrona напоминает винтажный предмет мебели. Утончённый дизайн которого сделает любой интерьер живым, теплым, уникальным. Гармонично подходит как минималистичным обстановкам с намеком на сканди, кантри, этнику, классику, так и эклектичным аранжировкам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

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