Характеристики товара
Описание
Стул Poltrona — переосмысленная классика. Образ навевает воспоминания о традиционном венском стуле. Характерные черты: изящные, но устойчивые ножки из вяза, плавные линии, гнутые детали, сиденье и спинка из ротанга. Универсальная модель, которую вы можете использовать на кухне, в спальне, гостиной, рабочей или бьюти-зоне.Poltrona напоминает винтажный предмет мебели. Утончённый дизайн которого сделает любой интерьер живым, теплым, уникальным. Гармонично подходит как минималистичным обстановкам с намеком на сканди, кантри, этнику, классику, так и эклектичным аранжировкам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Объём упаковки0.25 м3