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Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - фото 1

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул на полозьях Alice от дизайнеров Arter & Citton имеет корпус из технополимера и каркас из стальной трубы Ø11 мм. Контраст между непрозрачной передней частью и глянцевой задней и характерная эргономичная форма отражают особенности этого кресла. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 14 кг
Размер упаковки 580х495х850 мм

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете WhiteWhite
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете 1818
Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, антрацит - обивка в цвете blackblack
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