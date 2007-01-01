Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Turn Soft, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Turn Soft, белый
10 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Turn Soft, белый - фото 1Стул Turn Soft, белый - фото 2Стул Turn Soft, белый - фото 3
NEW

Стул Turn Soft, белый

Артикул: CH-080-135
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Вес3.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Вес3.7 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул прозрачный Zebra Antishock

48
Фотография товара Стул пластиковый Allegra-PP, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Allegra-PP, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Allegra-PP, черный

48
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, красный

35
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, желтый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99041
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt бежевый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock

103
Фотография товара Стул Маттео, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Маттео, черный

47
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Victoria Ghost янтарный

26
В наличии 139 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, голубой

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, бежевый

31
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая

48
Настоящее фото товара Стол пластиковый, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стол пластиковый, фуксия (розовый)

14
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
Фотография товара Чехол на стул 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на стул 01

49
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки

8
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69013
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Фотография товара Бант 03, атлас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 03, атлас, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Бант 03, атлас

47
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки

8

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный

33
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Луи Гост Черный, пластиковый

45
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый

33
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, коричневый

26
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Enave серый new, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave серый new, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave серый new, пластик

13
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый литой Masters, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул пластиковый литой Masters, темно-зеленый

7
В наличии 17 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Nissa фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Nissa фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Пластиковый стул Nissa фиолетовый

11
В наличии 60 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Nissa белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Nissa белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Пластиковый стул Nissa белый

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), голубой

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), красный

5

Товар в корзине

Стул Turn Soft, белый
Стул Turn Soft, белый
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, бежевый

31
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая

48
Настоящее фото товара Стол пластиковый, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стол пластиковый, фуксия (розовый)

14
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41

Акции для вас

Новость от 30.11.2021 Барные стулья Barifuto
Барные стулья Barifuto

​Скидка на барные стулья Barifuto

Новость от 08.06.2018 Правила эксплуатации мебели ChiedoCover
Правила эксплуатации мебели ChiedoCover

Соблюдение приведенных правил использования мебели значительно продлит срок ее службы

Новость от 01.05.2024 Самый популярный - Мягкие стулья
Самый популярный - Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности