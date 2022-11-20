Стул пластиковый на полозьях DayDream, белый

12 оценок

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Стул пластиковый на полозьях DayDream, белый

4.3
12 790 ₽
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Кресло пластиковое складное Darsena, тортора
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Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
100100
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
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