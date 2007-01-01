Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Graham, пластик, черный
12 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Graham, пластик, черный - фото 1Стул Graham, пластик, черный - фото 2Стул Graham, пластик, черный - фото 3Стул Graham, пластик, черный - фото 4Стул Graham, пластик, черный - фото 5
NEW

Стул Graham, пластик, черный

Артикул: CH-079-900
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный лаконичный дизайн

Graham — это воплощение минимализма в мебели. Его обтекаемая форма с плавными линиями и цельная конструкция создают чистый и современный силуэт, который органично впишется в любой интерьер — от домашней кухни до коворкинга или садовой террасы. Черный цвет подчёркивает универсальность и строгость, придавая стулу стильный и сдержанный вид.

Удобство и комфорт

Широкая спинка и анатомически изогнутое сиденье обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Эргономичная форма повторяет контуры тела, снижая нагрузку на спину и делая его идеальным для продолжительных встреч и мероприятий.
Лёгкий и прочный

Выполненный полностью из высококачественного пластика, Graham отличается высокой прочностью и износостойкостью. Материал не боится влаги, легко очищается и подходит для использования как в помещении, так и на улице. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность и долговечность.

Идеально для массовых мероприятий

Стулья Graham можно стопировать, что делает их хранение и транспортировку максимально простыми. Это особенно важно для кейтеринга, конференций, банкетов и других мероприятий с большим количеством гостей.

Универсальное применение

Graham подойдёт для дома, кухни, сада, образовательных учреждений, а также для профессионального использования — в кафе, на выездных банкетах, выставках, форумах и конференциях. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность и стиль без лишних деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки395 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames M КРАСНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M КРАСНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M КРАСНЫЙ

130
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Фотография товара Стул Lili стопируемый, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lili стопируемый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Lili стопируемый, желтый

48
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул Элегант, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул Элегант, бежевый

49
Настоящее фото товара Кресло Лука, произведённого компанией ChiedoCover
28 190
Оптовая цена

Кресло Лука

37
Фотография товара Стул Бернардо, белый, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бернардо, белый, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Бернардо, белый, ножки бук

44
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5
Настоящее фото товара Стул Самуил, морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Самуил, морская волна

13
Фотография товара Стул складной Fold Clear, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Fold Clear, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул складной Fold Clear, прозрачный

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, белый

10
В наличии 52 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 46 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол на стул 46

38
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 18 шт.
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, красная

34
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

46
Фотография товара Столик для лежака Pop, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик для лежака Pop, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Столик для лежака Pop, черный

8
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 142 шт.
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

34
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый

13

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул Eames DSW красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Eames DSW красный

32
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

75
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar

35
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Фламинго, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Фламинго, шоколад

45
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, агава

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул пластиковый, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные

13
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eila, с подушкой, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eila, с подушкой, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Eila, с подушкой, пластик серый

8
В наличии 68 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул EpokS, светло-серый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул EpokS, светло-серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 49036
3 890 ₽Оптовая цена

Стул EpokS, светло-серый, пластик

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), красный

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий

10

Товар в корзине

Стул Graham, пластик, черный
Стул Graham, пластик, черный
2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 46 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол на стул 46

38
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 18 шт.
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, красная

34
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9

Акции для вас

Новость от 05.12.2022 Только в декабре Дарим декор и подушки!
Только в декабре Дарим декор и подушки!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2024 Столы пластиковые складные
Столы пластиковые складные

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2024 Складные стулья
Складные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности