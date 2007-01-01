Характеристики товара
Описание
Офисный стул Venezia SW представляет собой классическую офисную модель и является лидером продаж.
Эргономичность, лаконичность, функциональность и компактность – все эти качества характеризуют рабочее кресло Venezia SW, которое идеально впишется в домашний или офисный интерьер. Модель устойчива и мобильна. Специальная ручка, расположенная под сиденьем, позволяет регулировать высоту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол.
Комплектация:
Монолитное сиденье из высококачественный итальянского пластика, механизм подъёма без функции качания, крестовина пластиковая черная, ролики прорезиненные с десмопаном, газлифт черный «Класс 3», максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло доступно для заказа в 7 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота775/905 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья410/535 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветголубой, хромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет