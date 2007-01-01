Стул полубарный Бриф ВД, велюр, бежевый
9 290
Артикул: CH-085-091
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Бриф ВД — это гармоничное сочетание эргономики, устойчивости и элегантного дизайна. Мягкое сиденье и округлая спинка обеспечивают удобную посадку, а подставка для ног позволяет расслабиться, даже если вы проводите за стойкой длительное время. Обивка выполнена из качественного велюра — мягкого, износостойкого и цветоустойчивого материала. Он не только создаёт ощущение уюта, но и легко очищается от загрязнений с помощью сухой чистки (пылесос или мягкая щётка), что особенно удобно в ежедневном использовании. Каркас изготовлен из прочного ДСП со шпоном, ножки металлические с матовым чёрным покрытием. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и не дают стулу скользить, сохраняя стабильность при посадке. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Минималистичная форма, нейтральный бежевый оттенок и стильные металлические акценты делают стул уместным как в домашней обстановке, так и в коммерческих пространствах. Он идеально подойдёт для кухни, гостиной, обеденной зоны, а также для барной стойки в кафе или ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.60 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

