Барный стул Фолкрик, черный велюр

13 оценок

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Барный стул Фолкрик, черный велюр

4.9
7 490 ₽
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Барный стул Фолкрик, бежевый велюр
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Барный стул Фолкрик, бежевый велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 17,68 кг

Объем 0,179 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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