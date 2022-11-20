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Стул полубарный Dave оливковый с жаккардом - фото 1Стул полубарный Dave оливковый с жаккардом - фото 2Стул полубарный Dave оливковый с жаккардом - фото 3

Стул полубарный Dave оливковый с жаккардом

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Dave выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Высокая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота посадочного места 660 мм
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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