Характеристики товара
Описание
Стул Dave выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Высокая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина480 мм
- Длина500 мм
- Глубина510 мм
- Высота посадочного места 660 мм
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия