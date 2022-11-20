Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Матео с кантом велюр коричневый ножки дерево - фото 1Стул полубарный Матео с кантом велюр коричневый ножки дерево - фото 2Стул полубарный Матео с кантом велюр коричневый ножки дерево - фото 3

Стул полубарный Матео с кантом велюр коричневый ножки дерево

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево
Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево
Следующий Стул полубарный Матео с кантом велюр светло-серый
Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала, дополнена декоративным кантом. Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки26.60 кг

Похожие товары

Полубарный стул Solar, салатовыйНастоящее фото товара Полубарный стул Solar, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽Оптовая цена
12

Полубарный стул Solar, салатовый

Барный стул Марк, желтыйНастоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9906
10 590 ₽
10

Барный стул Марк, желтый

Ножки полубарные, металлическиеНастоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
9

Ножки полубарные, металлические

Стул Элис полубарный светло-серыйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный светло-серый

Стул барный Такер со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
11

Стул барный Такер со встроенной подушкой

Cтул Чили полубарныйНастоящее фото товара Cтул Чили полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
8

Cтул Чили полубарный

Cтул Чили барныйНастоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
11

Cтул Чили барный

Полубарный стул Мила, белыйНастоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
10

Полубарный стул Мила, белый

Стул полубарный Тони, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 0904
11 490 ₽
13

Стул полубарный Тони, коричневый

Барный стул Марк, зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9906
10 590 ₽
7

Барный стул Марк, зеленый

С этим товаром покупают
Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 63Настоящее фото товара Чехол 63, произведённого компанией ChiedoCover
от790
10

Чехол 63

Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от990
6

Чехол 66

Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44 из плотного спандекса

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от990
7

Чехол 02 бархат

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
13

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 48, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 48, бордовый

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром