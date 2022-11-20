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Стул Премьер, кожзам - фото 1

Стул Премьер, кожзам

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Табурет Вегас
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Табурет Вегас

Характеристики товара

Описание

Обивка: искусственная кожа с полиуретановым покрытием

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Популярные варианты обивки

Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете 1818
Стул Премьер, кожзам - обивка в цвете blackblack
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