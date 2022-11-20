Характеристики товара
Описание
Обивка: искусственная кожа с полиуретановым покрытием
Обивка: искусственная кожа с полиуретановым покрытием
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 01 белый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 70x70 135гр, сатин
Стул Пекин 2