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Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 1Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 2Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 3Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 4Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 5Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 6Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый - фото 7

Барный стул Амизуре темно-серый / черный матовый

Артикул: CH-035-786
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес8.4 кг
  • Объем0.203 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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