Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный
10 оценок
24 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный

Артикул: CH-075-572
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Батнер пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Батнер пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Барный стул Батнер пластик белый

95
В наличии 222 шт.
Фотография товара Стул барный Крюгер коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Крюгер коричневый

53
Фотография товара Барный стул Scaff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Scaff, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Барный стул Scaff

68
Фотография товара Барный стул Club черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Club черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Барный стул Club черный глянец

92
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр серый

107
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото

34
Распродажа
Фотография товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19017
4 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс

50
В наличии 2 шт.
Фотография товара Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый , произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый

10
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый

8
В наличии 82 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Isidoro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Isidoro, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Isidoro

14
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол S-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол S-24

36
Фотография товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
60 990

Тележка сервировочная Ameli, матовое золото

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х черная

60
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Фотография товара Чехол 48, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, бордовый

42
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm

14

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Комфорт белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Комфорт белый, экокожа

74
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый

13
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул барный Кодон, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кодон, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул барный Кодон, бирюзовый

8
Фотография товара Стул Dezh С, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh С, барный, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стул Dezh С, барный

10
Фотография товара Стул барный Violet, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Violet, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Стул барный Violet, бежевый, орех

7
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный

5
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул барный Melinna, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Melinna, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
14 990 ₽

Стул барный Melinna, светло-серый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный, зеленый

6

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный
24 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол S-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол S-24

36
Фотография товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
60 990

Тележка сервировочная Ameli, матовое золото

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х черная

60
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности