Товар в корзине. Перейти
Стул Serene 016 - фото 1

Стул Serene 016

Артикул: CH-067-688
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Bistro Vintage
Фотография товара Стул металлический Bistro Vintage от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасабук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Такер, коричневый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽

Стул Такер, коричневый деревянный

42
Настоящее фото товара Стул Далзелл метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Далзелл метрополитан

47
Фотография товара Стул Элегант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Элегант

43
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89023
6 290 ₽

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

33
Настоящее фото товара Стул Венеция М11, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Венеция М11

42
Настоящее фото товара Стул Бруно с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Бруно с деревянной спинкой

35
Фотография товара Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO терра, бежевая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO терра, бежевая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
58 790
Оптовая цена

Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO терра, бежевая ткань

44
Настоящее фото товара Стул Signal Ecru, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Signal Ecru

43
Фотография товара Стул Киприан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Киприан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Киприан, белый

39
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9902
5 090 ₽

Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук

13

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Каркас стула 5 - 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 5 - 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5 - 3

10
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от65018
790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 441 шт.
Фотография товара Чехол для стола 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол для стола 10

50
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36
Фотография товара Мебельная ножка 126 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 126, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Мебельная ножка 126

45
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Фотография товара Подушка для складного стула 85*40, оксфорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 85*40, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Подушка для складного стула 85*40, оксфорд

42
Фотография товара Чехол 57, габардин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 57, габардин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 57, габардин, бежевый

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38

Другие товары из раздела деревянные стулья

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Такер, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89013
5 590 ₽

Стул Такер, темно-синий

45
Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Барный стул BST-788 FAN

35
Фотография товара Стул Алекс классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алекс классический, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Стул Алекс классический

89
Настоящее фото товара Барный стул BST-165, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Барный стул BST-165

35
Фотография товара Стул КАПРИ 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 1

36
Фотография товара Стул КАПРИ 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22

32
Фотография товара Стул КАПРИ 22-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-2, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-2

38
Фотография товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная

42
Фотография товара Стул Bert, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bert, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Bert, серый

30
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Маршал, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 100
Оптовая цена

Стул барный Маршал, бежевый, черный

11

Товар в корзине

Стул Serene 016
Стул Serene 016
10 590
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Каркас стула 5 - 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 5 - 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5 - 3

10
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от65018
790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 441 шт.
Фотография товара Чехол для стола 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол для стола 10

50
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36