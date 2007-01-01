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Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар конус барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиерра Бар конус барный, бежевый
14 оценок
12 590
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Стул Сиерра Бар конус барный, бежевый - фото 1

Стул Сиерра Бар конус барный, бежевый

Артикул: CH-072-440
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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