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Стул складной Джон металлик, серый

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Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки

Характеристики товара

Описание

Складной стул на хромированном каркасе из металла.
Обивка выполнена из экокожи, удобная посадка.
Предназначен для дома, презентационных залов, конференц-залов, учебных заведений. Каркас изготовлен из круглой стальной трубы сечения Ø22х1,2 мм,

Складывается одним движением руки.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 100*46*7
Вес брутто: 5,8
Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки70 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.80 кг

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