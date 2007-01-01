Характеристики товара
Описание
Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях.
Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из рогожки обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина495 мм
- Высота825 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.30 кг
- Габариты упаковки для логистики330
- Изделия стопируютсяНет