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Стул складной Instant, оранжевый

Артикул: CH-050-289
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья - пластик, материал ножек - металл, материал подпятников - пластик.

Размер упаковки: 69х27х80 см.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота спинки370 мм
  • Вес9.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Цветоранжевый, серебряный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

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