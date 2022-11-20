Характеристики товара
Описание
Материал сиденья - пластик, материал ножек - металл, материал подпятников - пластик.
Размер упаковки: 69х27х80 см.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина520 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Высота спинки370 мм
- Вес9.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
- Цветоранжевый, серебряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.15 м3