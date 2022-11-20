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Стул Слинг вращающийся желтый

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Характеристики товара

Описание

Вращающийся стул Слинг с металлическими ножками. Обивка выполнена из шенилла, ткань славится долговечностью и бархатистой структурой. Удобная поддерживающая спинка с подлокотниками для комфортного отдыха. Функция вращения сиденья позволяет повернуться на 360 градусов. Лаконичный дизайн подойдёт для любого интерьера.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Ширина535 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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