Стул Меган, велюр сиреневый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Меган, велюр сиреневый

5
5 990 ₽7 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Меган, велюр серый
Стул Меган, велюр серый
Следующий Стул Меган, велюр темно-серый
Стул Меган, велюр темно-серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от810
77Хит

Скатерть Ричард

Скатерть, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Скатерть, лен классический

Другие товары из раздела

Стул Норман, велюр темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Норман, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Норман, велюр темно-коричневый

В наличии 16 шт.
Стул с подлокотниками Мэйсон, бежевыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Мэйсон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
8

Стул с подлокотниками Мэйсон, бежевый

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный