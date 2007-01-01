Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Теллинг шенилл карри
7 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Теллинг шенилл карри - фото 1Стул Теллинг шенилл карри - фото 2Стул Теллинг шенилл карри - фото 3Стул Теллинг шенилл карри - фото 4Стул Теллинг шенилл карри - фото 5Стул Теллинг шенилл карри - фото 6Стул Теллинг шенилл карри - фото 7
NEW

Стул Теллинг шенилл карри

Артикул: CH-081-522
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Теллинг — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Теллинг выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Теллинг одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветоранжевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

303
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

337
Фотография товара Стул Eames DAR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DAR белый

41
В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Стул Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Арфа

37
Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Данвилл прозрачный лак

40
Распродажа
Фотография товара Стул барный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Knobb, черный

26
В наличии 51 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр серый

26
В наличии 100 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Ruse, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse, каркас черный, бежевый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Основание для стола Ландау, черный муар

97
Фотография товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue

57
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле темно-серый

15
В наличии 6 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 890
Оптовая цена

Диван Chester S трехместный

62
Фотография товара Стул Gem кирпичный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem кирпичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem кирпичный, черный

14
Фотография товара Диван Milan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Milan, произведённого компанией ChiedoCover
39 790
Оптовая цена

Диван Milan

7
Фотография товара Мини-диван - "OMEGA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "OMEGA", произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена

Мини-диван - "OMEGA"

56
Фотография товара Диван Jet Dream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Jet Dream, произведённого компанией ChiedoCover
от221 090
Оптовая цена

Диван Jet Dream

10
Фотография товара Стол консоль Вудлайф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол консоль Вудлайф, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990

Стол консоль Вудлайф

51
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, венге brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, венге brown

81

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Римми, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римми, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 900

Стул Римми, лофт

86
Фотография товара Стул Elbow светло-серый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow светло-серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow светло-серый, бежевый

14
Фотография товара Стул Elbow светло-серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow светло-серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow светло-серый, коричневый

5
Фотография товара Стул Fabricius черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius черный, коричневый

10
Фотография товара Стул Freya прозрачный банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Freya прозрачный банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Freya прозрачный банкетный

15
В наличии 69 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Блейз букле капучино, каркас серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейз букле капучино, каркас серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Стул Блейз букле капучино, каркас серо-коричневый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Jazzi, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, серый

12
Фотография товара Стул KELLI, бежевый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул KELLI, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
35 190

Стул KELLI, бежевый букле

8
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Leya, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул обеденный Leya, светло-серый

8

Товар в корзине

Стул Теллинг шенилл карри
Стул Теллинг шенилл карри
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Основание для стола Ландау, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Основание для стола Ландау, черный муар

97
Фотография товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue

57
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле темно-серый

15
В наличии 6 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 890
Оптовая цена

Диван Chester S трехместный

62

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности