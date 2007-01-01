Характеристики товара
Описание
Стул «Марсель» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж. Оплетка - современный материал «роуп», которым каркас оплетался вручную. Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол светло-серого цвета съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет