Характеристики товара
Описание
Стул Толикс с подлокотниками серебристый матовый + темное дерево, металлическое серебристое основание, оцинкованный металл с порошковым напылением, сиденье из натурального дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка170 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серебряный
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки1320 мм
- Вес упаковки29.5 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет