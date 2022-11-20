Характеристики товара
Описание
Cтул «Tolix» серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева цвета венге. Модель «Tolix» подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт.
1 коробка / 5 шт.
Габариты: 60*54*132
Вес брутто: 29,5 кг
Объем: 0,43
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка170 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки1320 мм
- Объём упаковки0.43 м3
- Вес упаковки29.50 кг