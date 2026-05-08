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Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
26 оценок
6 59055
14 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

Артикул: CH-001-813
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Толикс с подлокотниками серебристый матовый + темное дерево, металлическое серебристое основание, оцинкованный металл с порошковым напылением, сиденье из натурального дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серебряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки1320 мм
  • Вес упаковки29.5 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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