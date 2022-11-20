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Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

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Характеристики товара

Описание

Cтул «Tolix» серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева цвета венге. Модель «Tolix» подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт.

1 коробка / 5 шт.
Габариты: 60*54*132
Вес брутто: 29,5 кг
Объем: 0,43

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки1320 мм
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Вес упаковки29.50 кг

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