Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина380 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки1040 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки16.81 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяДа