Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Him and Her черный
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
Кресло игровое TopChairs Cayenne красное
Стол Saen №9
Стол круглый журнальный
Стол журнальный
Стол десертный
Стол Престиж
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло