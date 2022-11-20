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Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа

Выполненные заказы

Стул Вольтер с подлокотниками, имитация кожи
Стул Вольтер с подлокотниками, имитация кожи
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