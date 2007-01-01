Характеристики товара
Описание
1. Стильный стул для кафе и виранды
2. Спинка из деревянных реек
3. Комфртный изгиб спинки
4. Оригинальное исполнение каркаса
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес6,65 кг
- Цветбелый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки8.70 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет