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Стул Всплеск

Артикул: CH-074-985
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Стильный стул для кафе и виранды

2. Спинка из деревянных реек

3. Комфртный изгиб спинки

4. Оригинальное исполнение каркаса

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6,65 кг
  • Цветбелый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.70 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Всплеск
Стул Всплеск
от 10 190
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