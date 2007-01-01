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Стул Кодон, оранжевый

Артикул: CH-075-014
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул для кафе, ресторанов и дома. Создает уютную, домашнюю обстановку. Хорошо впишется в современный интерьер с элементами кантри. Сиденье комфортной ширины на разную комплекцию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина345 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья345 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Кодон, оранжевый
Стул Кодон, оранжевый
от 4 890
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