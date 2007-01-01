Товар в корзине. Перейти
Стул Мираж, зеленый - фото 1Стул Мираж, зеленый - фото 2Стул Мираж, зеленый - фото 3Стул Мираж, зеленый - фото 4Стул Мираж, зеленый - фото 5

Стул Мираж, зеленый

Артикул: CH-075-011
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул складной Scp-173
Фотография товара Стул складной Scp-173 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Joker коричневый, складной
Фотография товара Стул Joker коричневый, складной от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Сочетает в себе необычный современный дизайн и эко-стиль. Деревянная основа спинки и сиденья повторяет линию тела. Мягкие подушки создают дополнительный комфорт. Стулья можно составлять в стопки. Отверстие в спинке не только создает оригинальный образ, но и позволяет проще перемещать стул во время уборки. Подходит для кафе, холлов, переговорных зон и других общественных мест.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6,7 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке25 шт
  • Вес упаковки8.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела складной стул на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Мираж, зеленый
Стул Мираж, зеленый
от 4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности