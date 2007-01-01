Характеристики товара
Описание
Сочетает в себе необычный современный дизайн и эко-стиль. Деревянная основа спинки и сиденья повторяет линию тела. Мягкие подушки создают дополнительный комфорт. Стулья можно составлять в стопки. Отверстие в спинке не только создает оригинальный образ, но и позволяет проще перемещать стул во время уборки. Подходит для кафе, холлов, переговорных зон и других общественных мест.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина575 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6,7 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке25 шт
- Вес упаковки8.40 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет