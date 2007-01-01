Характеристики товара
Описание
1. Оригинальная форма спинки
2. Основа сиденья и спинки - прочная многослойная фанера
3. Мягкие подушки на спинке и сиденье
4. Прочный металлический каркас
5. Пластиковые заглушки на ножках предотвратят самопроизвольное скольжение стула
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина527 мм
- Глубина600 мм
- Высота862 мм
- Ширина сиденья439 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья492 мм
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет