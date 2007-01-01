Характеристики товара
Описание
Каркас стула покрыт защитно-декоративной краской в цвете Black. Многофункциональный складной стул. Эргономичная форма спинки и сиденья. В сложенном виде не занимает много места. Мягкое удобное сиденье, стул имеет прочный каркас
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина495 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес4,9 кг
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки5.20 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет