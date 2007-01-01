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Складной стул Флексо, черный

Артикул: CH-074-807
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула покрыт защитно-декоративной краской в цвете Black. Многофункциональный складной стул. Эргономичная форма спинки и сиденья. В сложенном виде не занимает много места. Мягкое удобное сиденье, стул имеет прочный каркас

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес4,9 кг
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки5.20 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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