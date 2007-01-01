Товар в корзине. Перейти
Стул Бархат, красный - фото 1Стул Бархат, красный - фото 2

Стул Бархат, красный

Артикул: CH-075-004
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул складной Scp-173
Фотография товара Стул складной Scp-173 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Joker коричневый, складной
Фотография товара Стул Joker коричневый, складной от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

1. Оригинальная форма спинки
2. Основа сиденья и спинки - прочная многослойная фанера
3. Мягкие подушки на спинке и сиденье
4. Прочный металлический каркас
5. Пластиковые заглушки на ножках предотвратят самопроизвольное скольжение стула

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина527 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота862 мм
  • Ширина сиденья439 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья492 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела складной стул на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Бархат, красный
Стул Бархат, красный
от 4 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности