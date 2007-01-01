Характеристики товара
Описание
Стул для кафе, ресторанов и дома. Создает уютную, домашнюю обстановку. Хорошо впишется в современный интерьер с элементами кантри. Сиденье комфортной ширины на разную комплекцию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина345 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья345 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес4 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет