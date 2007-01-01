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Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 1Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 2Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 3Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 4Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 5Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас - фото 6

Складной стул Слайдо комфорт, бежевый, черный каркас

Артикул: CH-074-793
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стул для быстрой организации банкетов, конференций и выездных мероприятий

Спинка удобной формы

Широкое, мягкое сиденье

Для набивки сидения используется поролон толщиной 50 мм

В сложенном виде стулья занимают мало места

Стул не предназначен для длительного сидения лиц весом свыше 90 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота785 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес4,3 кг
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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