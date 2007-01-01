Характеристики товара
Описание
Складной стул для быстрой организации банкетов, конференций и выездных мероприятий
Спинка удобной формы
Широкое, мягкое сиденье
Для набивки сидения используется поролон толщиной 50 мм
В сложенном виде стулья занимают мало места
Стул не предназначен для длительного сидения лиц весом свыше 90 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес4,3 кг
- НаполнительСтандартный поролон
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет